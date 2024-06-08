Оргкомитет ПМЭФ раскрыл число стран-участниц

На Петербургский международный экономический форум приехали более 21 тысячи человек из 139 стран. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс» со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря организационного комитета форума Антона Кобякова.

В ходе выступления на брифинге он подвел итоги работы площадки за четыре дня

«В мероприятиях Петербургского экономического форума приняли участие 21,3 тысяч участников из 139 стран», — заявил Кобяков.

Он подчеркнул, что включил Россию в их число. Кобяков добавил, что участники встреч заключили 982 соглашения на общую сумму в шесть триллионов 430 миллиардов рублей. Более 50 контрактов российские участники форума подписали с иностранными компаниями.

Кобяков добавил, что сумма по заключенным сделкам не окончательная, так как часть соглашений не раскрывали для сохранения коммерческой тайны.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, что в ходе ПМЭФ власти Московской области подписали 37 соглашений на 160 миллиардов рублей. Она подчеркнула, что речь идет как о рамочных соглашениях, так и о инвестиционных контрактах.

Подмосковная делегация проводила не менее 10 встреч каждый день с представителями дружеских стран и отечественными предпринимателями. Ряд контрактов с иностранными фирмами прорабатывали давно, но окончательно контракты заключили на форуме.