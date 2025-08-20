OZONовые дыры: пользователи маркетплейса пожаловались на проблемы

Пользователи Ozon пожаловались на задержки с доставкой товара в Москве и области

Пользователи Ozon стали все чаще жаловаться на заказы, которые не доезжают до пунктов выдачи, а вместо этого сервис оформляет возвраты. Об этом сообщил 360.ru источник.

По словам собеседника 360.ru, склады закрывают на прием товара.

«При этом образовываются озоновые дыры. То есть товар продается, но поставить его нельзя», — рассказал он.

Из-за перегруженности складов доставка товаров начинает задерживаться на срок до недели. Причиной произошедшего собеседник 360.ru считает нехватку производственных мощностей из-за дефицита рабочей силы.

Пресс-служба маркетплейса подтвердила информацию о сложностях на отдельных складах, но заявила, что о коллапсе речи не идет — 195 складов из 200 работают штатно, 70% заказов в Москве доставляют вовремя, а доля отмен не превышает 2%.

«Планируем, что скоро ситуация нормализуется — будем держать вас в курсе», — подчеркнули в релизе.

Накануне Минэкономразвития предложило ввести специальные отметки для тех, кто не выкупает товары с маркетплейсов. В пресс-службе Wildberries и Russ сообщили, что случаи жалоб на таких клиентов единичны.