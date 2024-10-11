«Обманчивая картина». Власти Забайкалья объяснил ситуацию с козюлей

Губернатор Забайкалья Александр Осипов не вытирал козюлю об рукав одежды руководителя Карымского лесничества Елены Шаляпиной, а почесал нос из-за мошки. Об этом рассказал РИА «Новости» зампред регионального правительства Вячеслав Кулаков.

Видео, на котором губернатор Забайкалья якобы вытирает козюлю об рукав одежды Шаляпиной, вызвало бурное обсуждение в Сети. Кулаков отметил, что обсудил ситуацию с губернатором.

Как рассказал ему Осипов, когда снимали видео, был сильный пожар, дым и мошки. Они отыскали дополнительные кадры, на которых видно, как присутствующие на месте люди отмахиваются от мошек и чешут носы, в том числе и Шаляпина.

«Посмотрев, [Осипов] сказал: „Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину. <…> Сложилась обманчивая картинка“», — подчеркнул Кулаков.

Он добавил, что после того, как Осипов потер нос, он повернул Шаляпину в сторону пожара и попросил предоставить подробности по тому направлению.