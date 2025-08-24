Облачная с прояснениями погода и дожди ждут москвичей в воскресенье

Тишковец: в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и дожди

В воскресенье в Москве будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха поднимется до +20 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 17 — плюс 20», — рассказал Тишковец.

Синоптики прогнозируют юго-западный и западный ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду. Давление останется стабильным и составит 739 миллиметров ртутного столба.

«В предстоящую заключительную неделю лета погоды не будет. Время от времени с неба прольются дожди. По ночам не выше +6…+11 градусов, в дневные часы всего +12…+17 градусов, что соответствует климатическим показателям сентября», — добавил Тишковец.

В конце августа, возможно, вернется 20-градусное тепло.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что в ближайшие выходные в Москве установится погода, характерная для середины сентября. Синоптик отметил, что похолодание не означает завершение лета. В ближайшие недели возможны новые теплые периоды.