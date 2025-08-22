К выходным в Москву придет сентябрьская погода

В ближайшие выходные в Москве установится погода, характерная скорее для середины сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии изданию «Осторожно, Москва» .

По его словам, температура воздуха опустится до +14 °C, что ниже климатической нормы.

При этом синоптик подчеркнул, что такое похолодание не означает окончание лета: в ближайшие недели возможны новые периоды потепления.

В Приморье напротив, синоптики пообещали жару на выходных. В ночь на субботу циклон переместится в сторону острова Хоккайдо, что приведет к улучшению погоды в регионе. На большей части территории дожди прекратятся к утру, за исключением северных районов.