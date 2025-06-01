Обязательную маркировку сладостей и чая введут в России с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года к системе маркировки товаров «Честный знак» добавятся новые категории продукции. В список войдут некоторые виды сладостей, растворимых напитков и детских игрушек. Соответствующие постановления правительств опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.

Сначала компании, выпускающие такую продукцию, должны будут зарегистрироваться в системе, а затем начать наносить на товары специальные коды. Внедрение новых требований будет происходить постепенно, с учетом специфики каждой отрасли.

В некоторых отраслях доля нелегальной продукции все еще высока — до 50% в спортивном питании и до 22% в стройматериалах. В Центре развития перспективных технологий надеются, что маркировка поможет изменить ситуацию. Например, с момента введения маркировки БАДов число легальных импортеров увеличилось в десять раз.

Ранее продажи дубайского шоколада в duty free превысили семь млн долларов за месяц. Россияне заняли второе место по объемам покупок — они потратили в апреле почти 15 миллионов долларов.