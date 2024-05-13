Объявления о вакансиях для славян признали незаконными | 360°

13 мая 2024, 14:33
Объявления о вакансиях для славян признали незаконными
Суд запретил объявления о работе для славян
Объявления о работе для славян являются незаконными. Такое решение принял Солнцевский районный суд, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
В инстанции отметили, что такие объявления нарушают интересы государства и общества. Действия лиц, разместивших информацию о работе для славян, носят противоправный характер.
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«Суд установил, что размещенные объявления являются незаконными и противоречат основам правопорядка», — заявили в пресс-службе.
Большинство приведенных примеров страниц, попавших под санкции суда, в настоящее время недоступны. На одной из них можно увидеть объявление о наборе моделей славянской внешности для съемок рекламы.
Аналитики сервиса «Авито Работа» ранее составили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных вакансий в апреле 2024 года. Список возглавили агенты по недвижимости.
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Работа
Москва
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