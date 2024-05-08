«Авито Работа»: агенты по недвижимости возглавили список самых высокооплачиваемых офисных вакансий | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:40 «Авито Работа»: агенты по недвижимости возглавили список самых высокооплачиваемых офисных вакансий

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Аналитики сервиса «Авито Работа» составили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных вакансий в апреле 2024 года. Результаты исследования опубликовал «ФедералПресс».

Список возглавили агенты по недвижимости. Средняя месячная зарплата в этой сфере — 146 711 рублей, что на 16% выше, чем год назад. Однако реальный доход все же зависит от результатов трудовой деятельности.

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Второе место заняли менеджеры по продажам (102 794 рублей). Замыкают тройку лидеров финансовые консультанты (95 221 рубль).