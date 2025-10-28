Объявления о сдаче жилья исключительно мусульманам признали незаконными

Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья исключительно мусульманам. Об этом говорится в решении инстанции, которое оказалось в распоряжении ТАСС .

«Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет <…>, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — следует из документа.

Там также уточняется, что решение подлежит немедленному исполнению.

Согласно материалам дела, в одном из тематических Telegram-каналов появилось два объявления — о сдаче однушки у станции метро «Щелковская» и дома в деревне Дроздово под Москвой. В обоих случаях указывалось, что жилье предназначено исключительно для мусульман. При этом доступ к каналу имели все пользователи.

Прокуратура выявила объявления во время мониторинга. Ведомство расценило объявления как дискриминацию по религиозному признаку.

