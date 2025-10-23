Риелтор Свиридов призвал не вносить предоплату до личного осмотра квартиры

Риелтор Олег Свиридов рассказал «Москве 24» о том, как не попасть в ловушку аферистов при аренде жилья. По словам эксперта, главное правило — не вносить предоплату до личного осмотра квартиры.

Еще один тревожный сигнал — объявление, которое слишком долго находится на площадке. Квартиры с чистыми документами обычно сдаются быстро. Длительное присутствие предложения на сайте может указывать на мошенничество.

Свиридов посоветовал тем, кто ищет жилье, завести отдельный номер телефона, который можно будет заблокировать в случае спам-звонков.

Также маркером мошенничества является цена значительно ниже рыночной. Предложения по более низкой стоимости на текущем рынке практически не встречаются и должны вызывать вопросы, подчеркивает риелтор.