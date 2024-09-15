Обедневшие россияне превратили ломбарды в секс-шопы и зоопарки

В качестве залога для кредитов предприниматели и физические лица обычно используют транспортные средства, иногда драгоценности и картины. Но встречаются и более нетипичные вещи — видеокарты, животные, брендовая одежда и даже игрушки для взрослых. Число последних за год выросло на 13%, сообщил РБК .

«В целом за восемь месяцев 2024 года в реестр нотариата внесли 2,3 млн новых записей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023-го», — написали авторы материала.

Увеличение может быть обусловлено развитием малого и среднего бизнеса, который в качестве залога часто использует оборудование, а также сельскохозяйственных животных: коров, лошадей, кроликов.

В реестре всегда можно найти брендовые предметы, такие как ноутбуки, смартфоны и телевизоры. При этом увеличивается количество таинственных «мешков», содержимое которых остается неизвестным. За год число уведомлений о залоге со словом «робот» выросло на 17%, а за пять лет — в 2,4 раза.

«По подсчетам нотариусов, типичных предметов из ассортимента секс-шопов в реестре сейчас насчитывается более 7,6 тысячи — на 68% больше, чем пять лет назад», — отметили журналисты.

В качестве залога по кредиту теоретически может быть подано любое имущество, как движимое, так и недвижимое. Однако каждый банк устанавливает свои требования.

Ранее в Роскачестве напоминали, что большая закредитованность заемщика не позволит ему получить крупную ссуду у банка. Влияет на решение финансовой организации и то, где работает заемщик и может ли подтвердить свой доход. Политолог Алексей Ярошенко выступил с инициативой вообще запретить рекламу потребительских кредитов на российском телевидении, потому что она толкает людей в кабалу и продвигает идею неумеренного потребления.