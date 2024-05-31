Роскачество: максимальная сумма кредита зависит от количества уже имеющихся заемов

Большая закредитованность заемщика не позволит ему получить крупную ссуду у банка. Об этом сообщил RT со ссылкой на Центр финансовой экспертизы Роскачества

Там объяснили, что, если человек хочет получить большой кредит, сначала ему стоит погасить предыдущие. Кроме того, влияет на решение банка и то, где работает заемщик и может ли он подтвердить свой доход.

«Если кредит с залоговым имуществом, то банк выдаст сумму, пропорциональную размеру залога. Размер кредита вряд ли превысит 50—80% от стоимости залога», —заявили эксперты.

Они добавили, что также повышает шансы получить кредит наличие поручителя.

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте