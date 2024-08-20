Объединенная редакция признанного иноагентом BRIEF объявила о самороспуске

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Редакция BRIEF*, ранее признанного иноагентом, объявила о самороспуске. Заявление об этом журналисты сделали в Telegram-канале.

Там отметили, что с 16 августа проект покинули главный редактор Владимир Дергачев, его заместитель Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин.

Отдельно они отметили, что не имели доступа к администрированию Telegram-канала. Дергачев и Винокурова хотели зарегистрировать юридическое лицо в России, но не успели этого сделать.

Кроме того, каналы «Бриф. Важное»* и «Бриф. Подкасты» прекратят свою деятельность.

Ранее бизнесмен, основатель компании Zenden Андрей Павлов* заявил, что его берет гордость за попадание в список иноагентов.

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