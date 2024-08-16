«Гордость берет». Основатель Zenden высказался о признании его иноагентом

Предприниматель и основатель группы Zenden Group Андрей Павлов* высказался о включении его Минюстом РФ в список иноагентов. Он добавил, что его адвокаты с этим разберутся, сообщил телеканал RTVI .

«Если это я, то только гордость берет», — сказал Павлов*.

По его словам, его юристы в суде будут оспаривать обоснованность его включения в реестр иноагентов. Павлов* добавил, что находится в России и не собирается уезжать.

Минюст признал бизнесмена иноагентом 16 августа, объяснив это тем, что он «принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также распространял недостоверную информацию о политике российских властей и их решениях.

Ранее реестр иноагентов пополнили Telegram-каналы «BRIEF Важное»*, BRIEF*, «Незыгарь»* и «Сирена»*.

*Признаны в России иностранными агентами.