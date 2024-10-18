«Обед, сиеста, пивка попили». Собянин сравнил трудяг из России с итальянскими рабочими

Глава города отметил, что производительность труда в малых населенных пунктах в восемь раз ниже, чем в Москве. Собянин призвал обратить внимание на опыт государств, в которых производительность труда выше, чем в России.

«Посмотрите, наши трудяги, которые с утра до вечера работают, в субботу, воскресенье и так далее, и итальянцы — обед, сиеста, пивка попили, поспали, в пятницу короткий рабочий день, в субботу-воскресенье никто не работает», — рассказал мэр.

Это связано с высокой концентрацией населения в Европе, добавил он.

Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин ранее пообещал россиянам непрекращающийся рост зарплат.