«Обед, сиеста, пивка попили». Собянин сравнил трудяг из России с итальянскими рабочими
Собянин сравнил производительность труда в Москве и малых городах
Маленькая концентрация населения в России служит причиной низкой производительности труда, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума. Слова градоначальника привел РБК.
Глава города отметил, что производительность труда в малых населенных пунктах в восемь раз ниже, чем в Москве. Собянин призвал обратить внимание на опыт государств, в которых производительность труда выше, чем в России.
«Посмотрите, наши трудяги, которые с утра до вечера работают, в субботу, воскресенье и так далее, и итальянцы — обед, сиеста, пивка попили, поспали, в пятницу короткий рабочий день, в субботу-воскресенье никто не работает», — рассказал мэр.
Это связано с высокой концентрацией населения в Европе, добавил он.
Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин ранее пообещал россиянам непрекращающийся рост зарплат.