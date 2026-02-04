Несколько дней под Петербургом искали тело убитого мальчика, ставшего жертвой Петра Жилкина. Любитель детского порно избил ребенка до смерти, чтобы тот не раскрыл его секрет, а потом утопил в проруби. История вызвала большой общественный резонанс. Актриса Яна Поплавская в телеграм-канале заявила, что такие случаи очень важно освещать в СМИ, а не акцентировать внимание на западных скандалах.

«Из каждого российского утюга: [американский финансист Джеффри] Эпштейн! Файлы Эпштейна! Американские политики — педофилы! <…> Это происходит круглые сутки уже несколько дней подряд. Да, это все ужасно, несомненно. Но что насчет своих собственных проблем, кто займется их освещением?» — написала она.

По словам звезды, уже давно все поняли, что на Западе много педофилов, детоубийц и мигрантов-насильников. Но почему-то журналисты продолжают рассказывать про них, замалчивая вербовку российских школьников украинскими террористами и массовое вовлечение подростков в наркобизнес.

«Проблемы не решить, если их замалчивать. Демографию не поднять, если не решать эти проблемы. Но, ведь это надо признать собственные промахи и исправлять!» — заявила актриса.

Она отметила, что в СМИ все время указывают на списки Эпштейна, мужеподобную жену президента Франции Эммануэля Макрона, ошибки украинского лидера Владимира Зеленского.

«А о наших детях в России кто вспомнит?» — задалась вопросом артистка.

Ранее Поплавская высмеяла Зеленского за «непробиваемую тупость». По ее словам, нежелание украинского руководства признавать новые территориальные реалии заводит диалог в тупик.