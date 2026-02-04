«О детях в России кто вспомнит?» Поплавская пристыдила СМИ за «Эпштейна из каждого утюга»
Поплавская призвала СМИ освещать российские проблемы вместо списков Эпштейна
Несколько дней под Петербургом искали тело убитого мальчика, ставшего жертвой Петра Жилкина. Любитель детского порно избил ребенка до смерти, чтобы тот не раскрыл его секрет, а потом утопил в проруби. История вызвала большой общественный резонанс. Актриса Яна Поплавская в телеграм-канале заявила, что такие случаи очень важно освещать в СМИ, а не акцентировать внимание на западных скандалах.
«Из каждого российского утюга: [американский финансист Джеффри] Эпштейн! Файлы Эпштейна! Американские политики — педофилы! <…> Это происходит круглые сутки уже несколько дней подряд. Да, это все ужасно, несомненно. Но что насчет своих собственных проблем, кто займется их освещением?» — написала она.
По словам звезды, уже давно все поняли, что на Западе много педофилов, детоубийц и мигрантов-насильников. Но почему-то журналисты продолжают рассказывать про них, замалчивая вербовку российских школьников украинскими террористами и массовое вовлечение подростков в наркобизнес.
«Проблемы не решить, если их замалчивать. Демографию не поднять, если не решать эти проблемы. Но, ведь это надо признать собственные промахи и исправлять!» — заявила актриса.
Она отметила, что в СМИ все время указывают на списки Эпштейна, мужеподобную жену президента Франции Эммануэля Макрона, ошибки украинского лидера Владимира Зеленского.
«А о наших детях в России кто вспомнит?» — задалась вопросом артистка.
Ранее Поплавская высмеяла Зеленского за «непробиваемую тупость». По ее словам, нежелание украинского руководства признавать новые территориальные реалии заводит диалог в тупик.