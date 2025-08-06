Нужны положительные истории: почему в России захотели запретить скандальные ток-шоу

В Совете отцов объяснили, почему в России нужно запретить скандальные ток-шоу

Руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов призвал запретить скандальные ток-шоу, такие как «Пусть говорят» и «Мужское/Женское». Свою позицию он обосновал в комментарии 360.ru.

«Средства массовой информации должны понимать, что они не на базаре семечками торгуют, они вторгаются своими передачами, той политикой, которую ведут, в умы и сердца, в души людей, если хотите, и поэтому они оставляют там свой след», — заявил он.

По мнению общественника, люди соскучились по положительным историям и образам на телевидении. В качестве примера Коченов привел медаль «Отец солдата», которую вручает Совет отцов тем, кто воспитал героев или воюет вместе с ними.

«Вот за три года на меня не вышла ни одна авторская программа ни одного канала федерального, чтобы спросить у нас об этих отцах, об этих семьях, чьи дети сегодня защищают нашу страну. А у нас тысяча этих примеров», — заявил он.

Собеседник 360.ru охарактеризовал ситуацию в информационном поле как напряженную и местами депрессивную, добавив, что такие ток-шоу эксплуатируют низменные чувства маргинальных слоев общества и тем самым не позволяют улучшать демографическую ситуацию.

В апреле депутат Виталий Милонов призвал убрать с телеэкранов реалити-шоу «Беременна в 16», заявив, что его создатели всего лишь занимаются хайпом на подростковых беременностях.