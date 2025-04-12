Милонов призвал убрать с российских телеэкранов скандальное шоу

Милонов заявил, что шоу «Беременна в 16» нет места на российском телевидении

Скандальному шоу «Беременна в 16» нет места на российском телевидении, оно стало лишь попыткой хайпануть на подростковой беременности. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Мне шоу это категорически не нравится. Ему не место на телевидении, оно приехало по франшизе, чуть ли не с Украины. Это шоу — попытка хайпа на подростковой беременности», — заявил парламентарий.

Милонов подчеркнул, что решить проблему подростковой беременности можно очень просто — не уделять в этом возрасте внимание интимной жизни.

«Если мы втягиваем подростков во взрослую жизнь через такие вещи, то появится шоу „Беременна в 14“, а потом — „Беременна в 12“», — сказал он.

Депутат Татьяна Буцкая заявила ТАСС, что телешоу нужно проанализировать, чтобы понимать целесообразность подобных программ на отечественном телевидении.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина ранее также призвала запретить показ «Беременна в 16».