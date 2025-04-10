Нужно просто чаще косить. Грозит ли российским жилым домам разрушительный сорняк

Агроном Воробьев: ни один сорняк не выживает на газоне, который часто косят

Российские ученые нашли растение, способное разрушать фундаменты домов мощной корневой системой — оно получило название «богемская рейнутрия». Так ли опасен этот сорняк, рассказал 360.ru биолог и агроном Михаил Воробьев.

Он заявил, что ничего не слышал о самой по себе рейнутрии, но понимает, как она действует.

«В любом справочнике по ландшафтному проектированию или фитодизайну написано, что деревья и крупные кустарники возле домов лучше не сажать. Потому что их корни проникают во все, даже самые маленькие трещинки, потом начинают утолщаться. Тем самым начинается разрушение фундамента. Очевидно, рейнутрия действует по такому же принципу, просто более активно», — предположил агроном.

Опасность заключается в том, что культурные растения можно не сажать, а сорняк растет где хочет, добавил Воробьев. Но там, где следят за газонами, не растут никакие сорняки, потому что двудольные — в отличие, например, от злаков — не выдерживают постоянного скашивания.

Другой вариант — гербициды, но на участках, где они использовались, потом ничего нельзя сажать, подчеркнул биолог.

«Лучше все-таки на садовом участке использовать очень в ограниченном масштабе — то есть вдоль заборов, вдоль фундаментов, может быть, на парковке, и так далее», — подытожил он.

Ранее россиян предупредили, что за замусоренные или заросшие сорняками дачные участки будут штрафовать на 50 тысяч рублей.