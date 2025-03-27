«Нужно отвечать за свои слова». Мария Погребняк подаст в суд на Виталия Милонова

Мария Погребняк подает в суд на Виталия Милонова за оскорбления

Блогер и модель Мария Погребняк решила подать в суд на депутата Госдумы Виталия Милонова. Юристы знаменитости уже готовят иск против политика. Об этом Погребняк сообщила 360.ru.

«Нужно отвечать за свои слова. Он меня оскорбил, назвав антипримером для женщин», — рассказала Мария.

Погребняк отметила, что является многодетной матерью, при этом работает и платит налоги, из которых в том числе складывается зарплата депутата.

Также Мария напомнила, что Милонов продвигал законопроект, разрешающий закидывать женщин камнями за курение в общественном месте или вульгарную одежду. По мнению Погребняк, тем самым политик мог поспособствовать оправданию домашнего насилия.

«Господин Милонов постоянно принижает женщин и их права. Почему он является депутатом Госдумы? За что он получает порядка 400 тысяч в месяц? За оскорбления?» — выразила недоумение блогерша.

В беседе с 360.ru Виталий Милонов сообщил, что видел новость о предстоящем судебном разбирательстве с Погребняк, однако большого значения этому не придал.

«Если я буду на эту тему что-то думать, то тогда я встану в неравное положение с госпожой Погребняк», — заявил депутат.

Ранее модель призвала мужей платить женам-домохозяйкам зарплату, поскольку те выполняют функции няни, уборщицы и повара. Она указала, что в Москве эти услуги обойдутся примерно в 250 тысяч рублей в месяц. Услышав это, Милонов раскритиковал позицию Марии, назвав ее неадекватной девушкой с ненормальными запросами в беседе с ТВЦ.