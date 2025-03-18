Нужен внутренний скептик. Как не остаться без денег и без работы из-за мошенников

Мошенники начали угонять Telegram-аккаунты людей, ищущих работу. Они предлагают жертвам пройти соцопрос, после чего крадут деньги через вирус. Как защититься от злоумышленников и отличить настоящее предложение работы от обмана, рассказал 360.ru руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он отметил, что универсальных способов, дающих гарантию защиты от мошенников, не существует, поскольку преступники хорошо разбираются в психологии и к каждому отдельному человеку подбирают свой подход. Однако повысить безопасность варианты есть. Один из них — считать любой входящий звонок с неизвестного номера потенциально опасным.

«То есть мы не с готовностью бросаемся: вот нам предлагают там какую-то работу или купить какой-то классный товар, который мы очень хотели и ждали — а мы скептически рассматриваем. Почему этот человек нам предлагает такую хорошую работу? Месяц не мог найти, и тут вдруг такое свалилось. Или, опять же, предложение каких-то товаров по очень низким ценам, или какие-то услуги, которыми теоретически мы могли бы заинтересоваться», — объяснил Ульянов.

Еще сложнее ситуация, когда подозрительное сообщение приходит от имени знакомого человека. Собеседник 360.ru дал совет, как отличить настоящее сообщение от взлома.

«Только внутренний механизм, внутренний скептик, поможет нам подобные вещи понять. Любые несоответствия или какие-то нестандартные отклонения должны быть таким вот звоночком, который заставит нас дополнительно информацию перепроверить. Например, связаться с этим человеком по телефону и спросить: привет, ты действительно хочешь, чтобы я проголосовал за твоего брата, свата, сына? И почему для тебя это так важно?» — рассказал он.

Ранее мошенники стали обманывать россиян в Telegram, присылая им ложные сообщения о смерти знакомых.