Нумеролог Сюцай: для брака подойдут даты, сумма цифр которых равна двум и шести

Нумеролог Мария Сюцай предложила рекомендации по выбору оптимального времени для проведения свадебного торжества. Об этом сообщил « 7Дней.ru ».

По словам эксперта, для определения подходящего периода необходимо сложить все цифры предполагаемой даты и свести результат к простому числу, затем проанализировать его значение. Наиболее благоприятные варианты — два, шесть или девять.

Особенное предпочтение Сюцай отдала числу шесть, которое, по ее мнению, способствует укреплению отношений между супругами, поддерживая взаимное понимание и любовь на протяжении многих лет. Также отличным выбором станет двойка, помогающая сохранять нежность и любовь в браке.