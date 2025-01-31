Нумеролог Сюцай: для брака подойдут даты, сумма цифр которых равна двум и шести
Нумеролог Мария Сюцай предложила рекомендации по выбору оптимального времени для проведения свадебного торжества. Об этом сообщил «7Дней.ru».
По словам эксперта, для определения подходящего периода необходимо сложить все цифры предполагаемой даты и свести результат к простому числу, затем проанализировать его значение. Наиболее благоприятные варианты — два, шесть или девять.
Особенное предпочтение Сюцай отдала числу шесть, которое, по ее мнению, способствует укреплению отношений между супругами, поддерживая взаимное понимание и любовь на протяжении многих лет. Также отличным выбором станет двойка, помогающая сохранять нежность и любовь в браке.