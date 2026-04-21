НЦ «Россия» открыл прием заявок на III Всероссийский свадебный фестиваль

Национальный центр «Россия» открыл прием заявок на III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Он пройдет 8 и 9 июля. Первые заявки уже поступили, рассказала замгендиректора НЦ Анастасия Звягина.

«Особенно трогательная — от Вячеслава и Анастасии из Калуги, ведь именно на нашем фестивале в прошлом году поженились родители жениха. Так Всероссийский свадебный фестиваль „Россия. Соединяя сердца“ объединяет целые поколения и закладывает новые семейные традиции», — сказала она.

Главное событие первого дня — торжественная церемония одновременной регистрации брака в День семьи, любви и верности. Молодожены получат частицу огня Всероссийского семейного очага «Сердце России» из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония. Во второй день пройдут лекции, мастер-классы, гастрономические шоу и экскурсии.

Важное условие для участников: в свадебном образе должны быть элементы национальных костюмов. Заявки принимаются до 00:00 21 мая. В 2024 году на фестивале поженилась 221 пара, в 2025-м — 206.