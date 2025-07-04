Шесть пар из Подмосковья поженятся на всероссийском свадебном фестивале

Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» пройдет с 8 по 10 июля. Браком в рамках мероприятия сочетаются шесть пар из Подмосковья.

На свадебный фестиваль приедут свыше 200 будущих супругов из разных уголков страны.

Мытищи на празднике представят Владимир Канарейкин и Мария Смирнова — коллеги-педагоги из гимназии № 9 имени С. Г. Горшкова. Он преподает биологию, она — математику. Общие профессиональные интересы и взгляды на жизнь стали прочным фундаментом их отношений.

Максим Бабенышев и Виктория Животченко приедут из Ногинска. Оба работают в сфере тележурналистики. Помимо трудовой деятельности, их объединяет любовь к искусству, спорту и музыке.

Трогательную историю расскажут Михаил Паршуткин и Софья Фирсенкова из Раменского округа. Их роман начался в Гжельском государственном университете, а предложение руки и сердца прозвучало под музыку любимой группы во время романтического круиза по Москве-реке.

Ярослав Погудин и Ирина Боронина из Богородского округа познакомились на заводе. Приятельские отношения переросли в любовь после того, как Ярослав увидел Ирину на сцене в составе танцевального коллектива «Веселяна». Предложение возлюбленной молодой человек сделал в Санкт-Петербурге.

Щелковскую пару — Евгения Беляева и Ирину Казимирову — связывает особая история. Познакомившись еще подростками, они прошли путь от дружбы к любви. Предложение прозвучало трогательно и неожиданно — перед поездкой невесты в Калининград.

В рамках фестиваля, который пройдет в национальном центре «Россия», запланированы не только торжественные церемонии бракосочетаний, но также экскурсии, мастер-классы, выставки и лекции, раскрывающие свадебные традиции народов России.

Впервые мероприятие состоялось в прошлом году.