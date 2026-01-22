Внуково и Шереметьево подали заявки на покупку аэропорта Домодедово

Аэропорты Внуково и Шереметьево официально вступили в гонку за право обладания Домодедово. Об этом сообщил РБК .

Компании подали заявки на участие в повторном аукционе, который должен решить судьбу одного из крупнейших авиаузлов страны.

Информацию о подаче документов подтвердили представители обеих воздушных гаваней — совладелец Внуково Виталий Ванцев и пресс-служба Шереметьево. Эта авиагавань намерена участвовать в торгах через свою дочернюю структуру.

Рынок вокруг Домодедово активизировался после того, как в июне прошлого года суд взыскал 100% акций в доход государства из-за иностранного гражданства прежних владельцев.

Первая попытка продать объект за 132 миллиарда рублей в январе 2026-го провалилась — на торги пришел только один участник в статусе индивидуального предпринимателя. Все необходимые для покупки аэропорта документы он предоставить не смог.

Новый раунд назначен на 29 января. Он пройдет по правилам «голландского аукциона». Это значит, что если покупателей на стартовую цену снова не найдется, стоимость лота начнет падать и может опуститься вдвое — до 66 миллиардов рублей.