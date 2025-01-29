Фигурантами дела экс-директора «Фонбета» стали несколько человек

По уголовному делу против бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина проходят несколько фигурантов. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно, в рамках дела проходят несколько фигурантов. Уголовное дело связано с коррупционным преступлением», — отметил источник.

«Известия» уточняли, что Анохина задержали в Москве по подозрению в даче взятки. По данным газеты, речь идет о сумме в 50 миллионов рублей — деньги предназначались сотруднику правоохранительных органов.

Анохин трудился в «Фонбет» с апреля 2022 года. До этого он занимал пост вице-президента Российского футбольного союза.