Фигурантами дела экс-директора «Фонбета» стали несколько человек

По уголовному делу против бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина проходят несколько фигурантов. Об этом РИА «Новости»сообщили в правоохранительных органах.
«Предварительно, в рамках дела проходят несколько фигурантов. Уголовное дело связано с коррупционным преступлением», — отметил источник.
«Известия» уточняли, что Анохина задержали в Москве по подозрению в даче взятки. По данным газеты, речь идет о сумме в 50 миллионов рублей — деньги предназначались сотруднику правоохранительных органов.
Анохин трудился в «Фонбет» с апреля 2022 года. До этого он занимал пост вице-президента Российского футбольного союза.
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