Новый стимул работать. Пенсии в России предложили освободить от налогов

В случае освобождения накопительной части пенсии работающих пенсионеров от НДФЛ у них появится больше стимула работать. Об этом 360.ru сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Он объяснил, что считает не совсем справедливым сам механизм налогообложения в отношении работающих пенсионеров. В настоящее время, если пенсионер получает как страховую, так и накопительную пенсию при продолжении трудовой деятельности, то последнюю рассматривают в качестве подлежащего налогообложению дохода.

«Я считаю, что в условиях роста инфляции было бы целесообразно обсудить отказ от налогообложения этой части пенсии. Минфин тоже понимает проблему, но для ее решения необходимо изменение законодательства. Мы же хотим, чтобы механизм накопительной части пенсии развивался, это страховка для пенсионеров», — сказал Гаврилов.

Парламентарий добавил, что для пенсионеров мера станет не только стимулом работать, но и «выйти из тени». По его словам, сейчас отечественной экономике не хватает людей и профессиональных рук, а такие опытные специалисты могут оказаться востребованы.

Ранее стала известна дата индексации пенсий в России сразу на 14,75%.