Новый состав автомобильной аптечки утвердили в России

Новый состав автомобильной аптечки для оказания помощи пострадавшим утвердил Минздрав России. Приказ ведомства опубликовали на официальном сайте правовой информации.
Помимо прежнего перечня в новый состав войдет многоразовое спасательное изотермическое одеяло, маркер черного или синего цвета, загубник для сердечно-легочной реанимации, нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования.
Новый документ вступит в силу с 1 сентября. Приобретенные и укомплектованные ранее аптечки могут использоваться до истечения срока годности.
В автоаптечку для оперативного воздействия на бактерии и вирусы стоит положить раствор «Бетадин» или хлоргексидин, а также кровоостанавливающие салфетки.