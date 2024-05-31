Новый состав автомобильной аптечки утвердили в России

Минздрав России утвердил новую комплектацию автомобильной аптечки

Фото: РИА «Новости»

Новый состав автомобильной аптечки для оказания помощи пострадавшим утвердил Минздрав России. Приказ ведомства опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Помимо прежнего перечня в новый состав войдет многоразовое спасательное изотермическое одеяло, маркер черного или синего цвета, загубник для сердечно-легочной реанимации, нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования.

Новый документ вступит в силу с 1 сентября. Приобретенные и укомплектованные ранее аптечки могут использоваться до истечения срока годности.

В автоаптечку для оперативного воздействия на бактерии и вирусы стоит положить раствор «Бетадин» или хлоргексидин, а также кровоостанавливающие салфетки.

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