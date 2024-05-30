Эксперты «СберЕаптеки»: в автоаптечке обязательно должен быть хлоргексидин

Раствор «Бетадин» или хлоргексидин необходимо положить в автоаптечку для оперативного воздействия на бактерии и вирусы. Об этом RT сообщили эксперты «СберЕаптеки» и «СберАвто».

Также в аптечку стоит положить кровоостанавливающие салфетки, которые упакованы в стерильные пакеты и содержат анестетическую пропитку. Кроме того, не нужно забывать об охлаждающих пакетах, пантеноле, мазевых повязках.

Не лишним будет запастись препаратами с дезлоратадином или лоратадином в таблетках, они помогут справиться с симптомами аллергии.