Новый раздел с авторским контентом запустили в «Одноклассниках»

В социальной сети «Одноклассники» запустили новый раздел с авторским контентом. В нем задействовали свыше 300 экспертов в четырех ключевых областях.

В разделе «Здоровье» можно получить советы о здоровом образе жизни от проверенных специалистов, в том числе Елены Малышевой и Александра Мясникова. В разделе «Еда» — узнать рецепты разнообразных блюд. Рубрика «Политика» будет посвящена последним актуальным новостям, а «Сделай сам» — творчеству.

Целевая аудитория — пользователи старшего поколения, однако и молодежь сможет найти там что-то интересное или попробовать себя в качестве авторов.

«Запуск даст возможность авторам платформы стать еще заметнее и добавит больше точек входа для взаимодействия с контентом, релевантным для фокусной аудитории», — подчеркнул директор соцсети по продукту Александр Москвичев.

Чтобы попасть в раздел, нужно перейти в меню поиска или в рекомендации в ленте.