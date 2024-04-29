Новый представитель ВОЗ в России прибыл в Москву | 360°

Общество 29 апреля 2024, 23:07 Новый представитель ВОЗ в России прибыл в Москву Новым представителем ВОЗ в России стал Батыр Бердыклычев РИА «Новости»

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Батыр Бердыклычев стал новым представителем Всемирной организации здравоохранения в России. Он прибыл в Москву, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе российского офиса.

Ранее Бердыклычев возглавлял офисы ВОЗ в Турции и Белоруссии. Он также работал в Европейском региональном бюро организации.

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«В апреле 2024 года доктор Батыр Бердыклычев приступил к обязанностям представителя ВОЗ в Российской Федерации», — сообщили в офисе.

До этого представителем ВОЗ в России была Мелита Вуйнович. Она завершила миссию в начале этого года. Затем исполняющим обязанности на этой должности стала спецпредставитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ в России Бахтыгуль Каррыева.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала прогноз о кадровых перестановках в правительстве. Она предположила, что в новом составе не будет кардинальных изменений.