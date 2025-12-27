Новый пакет законопроектов против мошенников рассмотрят в Госдуме весной

Депутаты Госдумы в приоритетном порядке рассмотрят в начале весенней сессии законопроект о мерах борьбы с мошенниками. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин .

Второй пакет, направленный для защиты россиян от аферистов, 26 декабря внесло российское правительство. Документы направили в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке», — подчеркнул Володин.

Вопрос вынесут на заседание Совета Госдумы 12 января. Председатель ГД напомнил, что в уходящем году депутаты уже приняли 10 федеральных законов против киберпреступности.

По его словам, благодаря мерам рост случаев мошенничества удалось остановить.

Новый пакет включает в себя более 20 инициатив. Одной из главных стало ужесточение правил восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги». После принятия этой меры войти в личный кабинет можно будет только проверенными способами.