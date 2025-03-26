Новый магазин торговой сети «Верный» открылся в Люберцах

Новый, 12-й по счету магазин торговой сети «Верный» открылся в Люберцах. При этом формат обновили: в уже привычном для горожан интерьере появились изменения.

Для удобства покупателей зоны с разными группами товаров выделили цветами. Проходы стали шире, полки — выше, освещение — ярче и уютнее.

Дважды в день в пекарне — свежая выпечка. А на прилавках — более четырех тысяч товаров. Для тех, у кого есть карта «Верного», более 30% из них — с желтым ценником. А значит, в каждой категории можно найти товар по специальной цене. Порядка тысячи позиций производятся под собственной торговой маркой сети.

«Товары СТМ ничем не отличаются от именитых брендов по своим качествам, но при этом стоят гораздо дешевле», — заявил директор кластера центрального филиала ЮГ торговой сети Алексей Емануилов.