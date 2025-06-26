Новый курорт появится на Арабатской стрелке в Херсонской области

Новый город, который строят на Арабатской стрелке на юге Херсонской области будет красивым курортом. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости» на ПМЭФ-2025.

«Мастер-план уже начал реализовываться. Это выглядеть будет очень красиво, привлекательно и удобно», — сказал он.

По словам Сальдо, у Херсонской области есть много потенциальных возможностей для постройки жилых домов и зон отдыха.

На Арабатской стрелке проложили всю нужную инженерную инфраструктуру. Уже сейчас вовсю развернули строительство — начали возводить девятиэтажное здание.

До этого Сальдо рассказывал, что первая очередь города рассчитана на проживание 30 тысяч человек. Центральной частью станет административный квартал. Для участников СВО предусмотрели льготные условия получения земельных участков.

Как отметил RT, неделю назад губернатор рассказывал, что Херсон на правобережной части, которую пока контролируют ВСУ, превратился в город-призрак. Там живет не больше 40 тысяч человек, хотя раньше население достигало 500 тысяч.

Ранее российский дрон снял масштабные укрепрайоны ВСУ вокруг Херсона. На кадрах можно было рассмотреть позиции противника и ходы сообщения между ними.