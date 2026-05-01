Новый ГОСТ на рыбу включит требования к запаху после варки

С 1 июня в стране начнет действовать новый ГОСТ на мороженую рыбу. В него включат новые стандарты, в том числе требования к запаху продукта после варки. Об этом со ссылкой Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников сообщило РИА «Новости» .

ГОСТ также объединит уже действующие стандарты на мороженые сельдь, рыбу, рыбу специальной разделки, разделанную и неразделанную.

В документе подробно опишут требования к качеству, глазированию, упаковке, маркировке продукции и другим процедурам. Согласно новому ГОСТу, массовая доля жира в мясе японской скумбрии, атлантической и тихоокеанской сельди должна составлять не менее 12%.

Ранее Роскачество утвердило новые стандарты на торговые форматы. В документе четко охарактеризовали супермаркеты, киоски, торговые павильоны, минимаркеты, пункты выдачи заказов. Специалисты прописали, по каким критериям определять объекты розничной торговли.