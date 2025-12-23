Новый год при морозе и при снеге. В Подмосковье вернется настоящая зима

Синоптик Ильин: в Подмосковье в ночь на 1 января будет снег и морозы

Жителям Подмосковья следует подготовиться к морозам. Новый год удастся встретить при снеге и минусовых температурах, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Он подчеркнул, что самым холодным днем в этом году станет среда, 24 декабря. В отдельных районах региона температура ночью может упасть до -20 градусов.

«Немножко вспомним, что это такое. Морозы забывать нельзя, а то мы расслабились. Расслабленность может привести к печальным последствиям в виде обморожения», — подчеркнул специалист.

В конце рабочей недели в Подмосковье начнется оттепель — столбики термометров ненадолго установятся на отметке примерно в ноль градусов, возможен и переход в положительные значения.

«В пятницу достаточно сильные снегопады пройдут, несмотря на оттепель. Накануне Нового года небольшой снежок будет идти. Ночью, скорей всего, без существенных осадков, днем первого января — тоже с небольшим снежком», — отметил синоптик.

Он добавил, что в новогоднюю ночь температура достигнет -10...-15 градусов, а на следующий день — примерно -10 градусов.

«Будем встречать Новый год при морозе и при снеге, впервые за многие годы», — уточнил Ильин.

Ранее о снегопаде в праздники предупредила москвичей синоптик Татьяна Позднякова. Она уточнила, что утром первого дня 2026 года температура в столице установится ниже климатической нормы — в пределах -12...-15 градусов.