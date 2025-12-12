Новый год без салюта? В России обсуждают полный запрет фейерверков

Фейерверки представляют опасность для людей, домов и машин, поэтому запускать их можно только в специально отведенных местах. Об этом 360.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о запрещении салютов. По мнению юриста, россиянам следует на время отказаться от фейерверков, пока не закончится спецоперация.

«У нас есть регионы, где это запрещено. До окончания СВО вообще неуместно применять какие-либо фейерверки», — отметил он.

Соловьев уточнил, что по правилам безопасности нельзя запускать салюты во дворе многоквартирных домов, так как заряды могут попадать на балконы, в окна, повреждать фасады.

«Должна быть специально оборудованная площадка на определенном расстоянии от многоквартирного дома. Я вообще сделал бы этот вид сертифицируемым, ограничил бы его использование, до нескольких операторов в регионе», — добавил он.

Юрист выразил мнение, что гораздо логичнее не самим запускать опасную пиротехнику, а обращаться к специалистам, которые прошли обучение и знают, как с этим обращаться. Он также рассказал, что давно прошли те времена, когда фейерверк считался чем-то прикольным. По словам Соловьева, люди перестали соревноваться у кого богаче фейерверк, как это было в девяностые.

Ранее эксперт сообщил, что за нарушение режима тишины грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей. Он добавил, что нарушителям общественного порядка могут назначить административный арест на срок до 15 суток.