Новый глава азербайджанской диаспоры на Урале рассказал о планах в России

После ареста Шахина Шыхлински азербайджанскую диаспору на Урале возглавил его оппонент Видади Мустафаев. Решение приняли старейшины сообщества, собравшиеся в августе, сообщил Ura.ru .

Мустафаев заявил, что намерен сосредоточиться на интеграции азербайджанцев в российское общество. Среди его планов — создание школы для беженцев с курсами русского языка, помощь в преодолении языкового барьера, а также запуск бизнес-клуба для молодых предпринимателей.

По его словам, диаспора должна обновлять свои программы раз в год и оказывать поддержку не только в бытовых вопросах, но и в сфере легального бизнеса.

Отвечая на вопросы о своем предшественнике, Мустафаев заявил, что критиковал его подход к работе и политику внутри сообщества. По его словам, деятельность Шыхлински сопровождалась конфликтами и вызвала напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном.

При этом имя самого Мустафаева также упоминалось в различных скандалах и уголовных историях. Он подчеркивает, что не имеет судимостей, а критику в свой адрес считает следствием прежних конфликтов внутри диаспоры.

Мустафаев отметил, что рассчитывает объединить десятки тысяч азербайджанцев в регионе и хочет, чтобы диаспора стала «частью большой российской семьи».