Новый этнопарк появится в Петербурге в 2026 году

В Санкт-Петербурге в 2026 году создадут новый этнопарк на территории общественного комплекса «Стрельнинская бухта». Об этом газете «Петербургский дневник» сообщил первый заместитель председателя городского Комитета по межнациональным отношениям Алексей Силкин.

По словам чиновника, концепция площадки объединит пять направлений: традиции, ремесла, гастрономию, музыку и «гостеприимный дом». В парке откроют мастерские, где посетители смогут заняться прикладным творчеством, а также создадут инфраструктуру для семейного отдыха, проведения фестивалей и национальных праздников.

Силкин отметил, что проект нацелен на сохранение культурных традиций и знакомство жителей и гостей города с обычаями разных народов. Создатели площадки уже договорились о сотрудничестве с другими регионами.