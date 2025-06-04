Новый экотренд. Россияне стали покупать картонные гробы вместо деревянных

В России начали набирать популярность картонные гробы, ставшие неплохой и недорогой альтернативой деревянным. Об этом сообщил Telegram-канал «Русский ритейл и бизнес» .

Авторы канала уточнили, что стоимость картонных гробов варьируется от 1,5 до шести тысяч рублей. Если же купить «люксовый» гроб из картона, то его цена может доходить до 200 тысяч рублей.

Если говорить об экологичности, то картонные гробы полностью разлагаются в земле за шесть месяцев, а вот деревянным для этого потребуются десятки лет.

Есть и другие преимущества. В частности, картон быстро сгорает при кремации. При желании заказчика на такой гроб можно нанести любой рисунок или надпись. Кроме того, картонные гробы довольно прочные. Они выдерживают до 150 килограммов веса.

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