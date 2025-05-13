«В последний путь молодожены». В Москве появилась услуга пранк-похорон на свадьбе

Услугу пранк-похорон с открытым гробом во время свадьбы запустили в Москве

Агентство розыгрышей «Белая спина» устраивает необычный пранк на свадьбе: рядом с празднующими внезапно появляется целая похоронная делегация во главе со священником. Открытый гроб несут через толпу гостей. В нужный момент «покойник» выпадает из гроба, встает, громко поздравляет молодоженов, осыпает их кутьей и конфетами и даже может бросить гостям венок.

Руководитель пранк-агентства Юрий рассказал 360.ru, что в гробу может оказаться как актер, так и кто-то из гостей. И это будет своего рода поздравление от него. Все происходящее снимают на камеру, а потом делают из этого фильм. Цена такого удовольствия — от 250 тысяч рублей. В стоимость входят консультации с юристами и составление договора. На сайте агентства пранк назвали «В последний путь молодожены».

Конкретно в этом пранке на том же попе не используется религиозных атрибутов. Он выглядит как поп, но при этом он не будет попом, что позволяет обходить закон об оскорблении чувств верующих. На актере не будет атрибутов типа крестов и прочего. То есть, грубо говоря, по закону он не поп и даже не пытался его изобразить. Это просто человек, похожий на него.

Устроить розыгрыш можно в Москве и Петербурге. Но, как отметил Юрий, в столице заказчиков больше.

Руководитель пранк-агентства пояснил, что актеры отрабатывают множество сценариев того, как может повести себя «жертва».

Можно ли расценить пранк с похоронами на свадьбе как глумление над смертью?

Православный священник Сергей Сенчуков в беседе с 360.ru прокомментировал проведение подобных пранков. По его мнению, такой перформанс — личное дело каждого.

«Если люди себе такое заказывают на свадьбу, это на их совести. <…> А что касается меня самого, я бы не стал заказывать ни на свадьбу, ни на день рождения такую процессию», — сказал собеседник 360.ru.

Он также отметил, что подобный розыгрыш вряд ли можно назвать глумлением над смертью. Сенчуков напомнил, что даже в комедийных фильмах изображают смерть, и никто не воспринимает это как насмешку.

«Вот то, что там выводят священнослужителя, — нехорошо, независимо от того, какая там субкультура, потому что священнослужитель — это служитель Бога», — подчеркнул он.

Выставление священнослужителей в карикатурном виде, по мнению Сенчукова, безнравственно. Он добавил, что люди вправе поступать так, как им нравится, но с точки зрения церковного сознания подобные розыгрыши неприемлемы. Однако запрещать проведение таких пранков бесполезно.