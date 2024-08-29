Новые уроки в школах и защита от кибератак. Какие законы вступят в силу в сентябре

Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре

С 1 сентября в школах введут новые предметы, а государственные информационные системы защитят от кибератак. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале перечислил законы, вступающие в силу в начале осени.

С 1 сентября в начальной и средней школе станут обязательными уроки труда (технологии), а в средних и старших классах вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Также все образовательные организации, независимо от формы собственности, обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории Государственный флаг Российской Федерации.

Еще один закон защитит от кибератак государственные информационные системы. Они должны будут пользоваться услугами хостинг-провайдеров, чьи серверы находятся в России и являются российским юрлицом.

Перевозчиков легковых такси обяжут страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.

Также ужесточаются требования к учредителям управляющих компаний (УК). Теперь они не должны иметь неснятую или непогашенную судимость, в том числе за экономические преступления. А если их лицензия была аннулирована, они не смогут снова создать компанию, обслуживающую многоквартирные дома.

Трудовые права инвалидов дополнительно защитят. Работодателям, у которых числится более 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2-4%.

В Госдуме также рассказали о законе, по которому запрещается высаживать из транспорта безбилетных инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица.