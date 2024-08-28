Инвалидов запретят высаживать из общественного транспорта с 1 сентября

Госдума: с 1 сентября запрещается высаживать из транспорта инвалидов

Фото: РИА «Новости»

С 1 сентября в России вступает в силу новый закон, по которому запрещено высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. Подробности РИА «Новости» сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Он рассказал, какое наказание предусмотрено для нарушителей.

«За это предусмотрены штрафы — пять тысяч рублей для водителя и до 30 тысяч — для должностного лица», — сказал Федяев.

Депутат напомнил, что также приняли закон о запрете высадки инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту.

Ранее в Госдуме рассказали о новой выплате для инвалидов и пенсионеров, которая с 2025 года будет назначаться автоматически. Пожилые люди старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать 1200 рублей.

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