Новые штрафы за несообщение в «112» о бездомных животных хотят ввести в России

Законопроект о введении новых штрафов за несообщение в систему «112» о бездомных животных, которые находятся на территории общего пользования, внесли на рассмотрение в Государственную Думу. Об этом в разговоре с 360.ru заявила депутат Госдумы, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«В Госдуму внесли пять законопроектов, связанных с регулированием ситуации с бездомными животными. Всего разработано 16 документов. Один из них <… > касается введения административных штрафов за несообщение о бездомных животных, которые находятся на территориях общего пользования, <… > и представляют опасность для жизни и здоровья детей», — сказала она.

Согласно предлагаемым нововведениям, физическим лицам грозят штрафы от трех до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам — до 50 тысяч рублей. Речь идет о территориях, которые относятся к зонам общего пользования: детские площадки, образовательные учреждения, учреждения культуры, торговые центры, медицинские организации, а также придомовые территории.

«Предположим, стая собак находится на детской площадке. <… > Видеокамеры фиксируют и тех, кто находился на этой площадке, и собак на этой площадке. Если граждане не поспешили предупредить об опасности, <… > то они за это понесут административное наказание», — пояснила Останина.

Накануне в Госдуме предложили запретить кормить животных возле многоквартирных домов, больниц, школ, детских площадок и других социальных объектов.