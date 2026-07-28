Новые правила сократят число семей трудовых мигрантов в России

Усиление контроля за доходами и налогообложением трудовых мигрантов сделает невыгодным для иностранцев перевозку семей в Россию. Об этом в комментарии 360.ru заявил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Он напомнил, что вступающий со следующего года закон обяжет иностранных работников демонстрировать доход на уровне прожиточного минимума на каждого члена семьи, а также авансом платить налог на доходы физических лиц за каждого ребенка.

«Это не означает, что трудовых мигрантов станет меньше. Но у них исчезнут стимулы везти свои семьи в Россию. С финансовой точки зрения им проще работать здесь и отправлять домой часть доходов», — заявил Бархота.

Эксперт добавил, что на рынок труда новые правила не повлияют, зато снизят нагрузку на больницы, школы и детские сады. Социальные учреждения не рассчитывали на такой приток иностранцев.

Что еще вошло в новый закон о мигрантах, а также как он повлияет на рынок труда — в материале 360.ru.