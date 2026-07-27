27 июля 2026 20:22 Доходы мигрантов выведут из тени: как мера поможет в обелении рынка труда? Юрист Кубасова: контроль за доходами мигрантов ударит по «серой» занятости Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Право трудовых мигрантов на работу в России с 2027 года свяжут с уровнем доходов и уплатой налогов: поправки в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан» подписал президент Владимир Путин. Требования касаются не только иностранных работников, но и членов их семей. Как новые правила скажутся на рынке и кого коснутся в первую очередь, узнал 360.ru.

Как будут контролировать доходы трудовых мигрантов

С 1 января 2027 года приезжающие в Россию трудовые мигранты обязаны обеспечивать не только себя, но и своих детей, а общая сумма дохода должна оставаться выше регионального прожиточного минимума. Если иностранец трудится сразу в нескольких регионах, то ориентироваться ему нужно на самый высокий коэффициент обязательного дохода. Новые меры также коснутся трудовых мигрантов, работающих в России по патенту. При оформлении разрешительного документа иностранцу необходимо авансом заплатить налог на доходы физических лиц за себя и за каждого ребенка, который не достиг совершеннолетия. За невыполнение этих требований грозит отзыв разрешения на работу или патента, после которого в течение 15 дней выходец из другого государства вместе с семьей обязан покинуть территорию России.

Фото: РИА «Новости»

Если ребенку иностранца во время пребывания в стране исполнится 18 лет, то в течение 30 дней он обязан подать заявление на получение патента на работу с авансовой оплатой налога на доходы физических лиц или уехать домой. Проверкой доходов и авансовых погашений налога от иностранцев займется МВД. После выдачи трудовому мигранту разрешения на временное проживание или вида на жительство ведомство проверит, встал ли приезжий на учет в налоговой службе. Кроме того, мигрантов обяжут подавать в министерство копии справок о доходах и уплаченных налогах.

Фото: РИА «Новости»

Удар по «серому» рынку труда

Новый закон направлен на проверку легальности дохода трудовых мигрантов. Об этом в комментарии 360.ru заявила юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова. Она пояснила, что МВД получит данные о заработке иностранца в России из налоговой службы, а о трудовой деятельности — через Социальный фонд. Кубасова отметила, что новые правила не учли варианты, когда мигрант получает расчет в виде наличных от частных лиц, которым оказывал услуги.

Если человек получает деньги наличными от частных лиц и не отражает их в налоговой отчетности, подтвердить такой доход на уровне, достаточном для соблюдения требований закона, будет сложно. Наталья Кубасова юрист

Она подчеркнула, что новый порядок работы мигрантов и усиление контроля станут серьезным сдерживающим фактором для «серого» сегмента рынка труда, но полностью нарушения не исключат. «При этом для добросовестных работников и работодателей появятся более жесткие, но понятные правила игры», — подытожила Кубасова.

Фото: РИА «Новости»

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