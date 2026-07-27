Доходы мигрантов выведут из тени: как мера поможет в обелении рынка труда?
Юрист Кубасова: контроль за доходами мигрантов ударит по «серой» занятости
Право трудовых мигрантов на работу в России с 2027 года свяжут с уровнем доходов и уплатой налогов: поправки в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан» подписал президент Владимир Путин. Требования касаются не только иностранных работников, но и членов их семей. Как новые правила скажутся на рынке и кого коснутся в первую очередь, узнал 360.ru.
Как будут контролировать доходы трудовых мигрантов
С 1 января 2027 года приезжающие в Россию трудовые мигранты обязаны обеспечивать не только себя, но и своих детей, а общая сумма дохода должна оставаться выше регионального прожиточного минимума.
Если иностранец трудится сразу в нескольких регионах, то ориентироваться ему нужно на самый высокий коэффициент обязательного дохода.
Новые меры также коснутся трудовых мигрантов, работающих в России по патенту. При оформлении разрешительного документа иностранцу необходимо авансом заплатить налог на доходы физических лиц за себя и за каждого ребенка, который не достиг совершеннолетия.
За невыполнение этих требований грозит отзыв разрешения на работу или патента, после которого в течение 15 дней выходец из другого государства вместе с семьей обязан покинуть территорию России.
Если ребенку иностранца во время пребывания в стране исполнится 18 лет, то в течение 30 дней он обязан подать заявление на получение патента на работу с авансовой оплатой налога на доходы физических лиц или уехать домой.
Проверкой доходов и авансовых погашений налога от иностранцев займется МВД. После выдачи трудовому мигранту разрешения на временное проживание или вида на жительство ведомство проверит, встал ли приезжий на учет в налоговой службе. Кроме того, мигрантов обяжут подавать в министерство копии справок о доходах и уплаченных налогах.
Удар по «серому» рынку труда
Новый закон направлен на проверку легальности дохода трудовых мигрантов. Об этом в комментарии 360.ru заявила юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова.
Она пояснила, что МВД получит данные о заработке иностранца в России из налоговой службы, а о трудовой деятельности — через Социальный фонд. Кубасова отметила, что новые правила не учли варианты, когда мигрант получает расчет в виде наличных от частных лиц, которым оказывал услуги.
Если человек получает деньги наличными от частных лиц и не отражает их в налоговой отчетности, подтвердить такой доход на уровне, достаточном для соблюдения требований закона, будет сложно.
Наталья Кубасова
юрист
Она подчеркнула, что новый порядок работы мигрантов и усиление контроля станут серьезным сдерживающим фактором для «серого» сегмента рынка труда, но полностью нарушения не исключат.
«При этом для добросовестных работников и работодателей появятся более жесткие, но понятные правила игры», — подытожила Кубасова.
Снижение нагрузки на социалку
Контроль за доходами и налогообложением трудовых мигрантов рассчитан на то, что они сами продолжат содержать семьи во время пребывания в России. С учетом установленных лимитов на уровне прожиточного минимума и авансовых платежей по НДФЛ такие условия потянут не все иностранцы, заявил в комментарии 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
«Это не означает, что трудовых мигрантов станет меньше. Но у них исчезнут стимулы везти свои семьи в Россию. С финансовой точки зрения им проще работать здесь и отправлять домой часть доходов», — пояснил собеседник 360.ru.
Бархота подчеркнул, что сокращение числа детей и супругов трудовых мигрантов снизит нагрузку на школы, детские сады и больницы, которые не рассчитаны на дополнительных посетителей, находящихся в специфическом правовом поле.
Влияния на рынок труда новых правил для иностранных работников эксперт также не увидел. Он пояснил, что средняя ставка зарплаты для иностранцев останется на том же уровне.