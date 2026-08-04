Новые правила о забытых в автобусах вещах заработают с сентября в России

С осени в России начнут действовать новые правило касательно вещей, которые забыли в автобусах и другом городском транспорте. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно документу Минтранса, оставленный багаж или вещи будет храниться бесплатно в течение 24 часов. Правила касаются как автомобильного, так и наземного электрического транспорта.

«За хранение багажа (вещей) сверх указанного срока взимается плата в размере, установленном перевозчиком», — уточнили в документе.

При обнаружении забытых предметов в транспорте, на территории автовокзала или автостанции об этом следует сообщить кондуктору, водителю или уполномоченному должностному лицу владельца объекта. Забытый багаж передадут под расписку с подробным описанием на хранение.

Пассажир сможет обратиться за забытыми вещами к дежурному любого автовокзала, автостанции, в которых осуществляется остановка этого транспортного средства.

Ранее в Люберцах запустили новые автобусы. Транспорт адаптировали для маломобильных граждан.