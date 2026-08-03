Новые автобусы начали курсировать на маршрутах в Люберцах

На четырех маршрутах начали работать шесть автобусов ЛиАЗ-529265-03. Транспорт обслуживает «Мострансавто» и связывает округ с соседними муниципалитетами и Москвой.

На маршрут № 347 «Дзержинский (Областная больница) — метро „Котельники“» вышел один автобус, на № 595 «Дзержинский — Москва (метро „Кузьминки“)» — два, на № 1063 «Дзержинский — Москва (метро „Алма-Атинская“)» — один.

Еще два начали курсировать на маршруте № 1225 «Люберцы (улица Вертолетная) — Люберцы (Комсомольский проспект) — Москва (метро „Новокосино“)».

Глава округа Владимир Волков отметил, что обновление автобусного парка — важная часть работы по повышению транспортной доступности. Новый транспорт соответствует современным стандартам комфорта и безопасности, адаптирован для маломобильных граждан.

Автобусы рассчитаны на перевозку до 100 пассажиров. В салоне есть климат-контроль, USB-розетки, информационные дисплеи и видеонаблюдение. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены система наклона кузова, механическая аппарель и место для инвалидной коляски.