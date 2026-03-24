Новые правила игры на рынке труда: отраслевая HR-конференция прошла в Москве

Рынок труда в России постоянно меняется. Портрет современного соискателя, новые требования к работодателям и другие темы обсудили на отраслевой конференции «Решение», состоявшейся в Москве.

Главной темой стал искусственный интеллект в отрасли. По данным «Авито Работы», выступившей организатором конференции, сейчас спрос на владение нейросетями на 34% выше, чем год назад. При этом ИИ помогает и самим работодателям — в частности, при отборе кандидатов.

«Мы видим, что работодатели перешли от большого поиска соискателей к более точечному. При этом количество соискателей на рынке растет», — подчеркнул управляющий директор сервиса Антон Уваров.

Еще один тренд — гибкая занятость. По данным «Авито Подработки», спрос на вакансии с частичной занятостью за зиму вырос на 42%. Это выгодно обеим сторонам: заказчики могут оперативно закрыть возникший спрос, а работники — дополнительно заработать.