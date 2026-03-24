Новые правила игры на рынке труда: отраслевая HR-конференция прошла в Москве
Рынок труда в России постоянно меняется. Портрет современного соискателя, новые требования к работодателям и другие темы обсудили на отраслевой конференции «Решение», состоявшейся в Москве.
Главной темой стал искусственный интеллект в отрасли. По данным «Авито Работы», выступившей организатором конференции, сейчас спрос на владение нейросетями на 34% выше, чем год назад. При этом ИИ помогает и самим работодателям — в частности, при отборе кандидатов.
«Мы видим, что работодатели перешли от большого поиска соискателей к более точечному. При этом количество соискателей на рынке растет», — подчеркнул управляющий директор сервиса Антон Уваров.
Еще один тренд — гибкая занятость. По данным «Авито Подработки», спрос на вакансии с частичной занятостью за зиму вырос на 42%. Это выгодно обеим сторонам: заказчики могут оперативно закрыть возникший спрос, а работники — дополнительно заработать.
«Один и тот же человек может поработать как в „Дикси“, так и в „Пятерочке“ в разные дни, в удобное для себя время, с удобным графиком», — рассказала руководитель управления по подбору персонала Елена Румянцева.
Выросло количество активных вакансий сразу в нескольких сегментах. Спрос на работников в тяжелом машиностроении вырос на 166% год к году, а в управлении транспортной инфраструктурой — на 148%.
«Современный кандидат в первую очередь ищет смыслы. Это значит, что он ищет, где реализовывать какие-то большие идеи, а не просто работать», — заявила управляющий директор Авито по работе с людьми Екатерина Немченко.
Кроме того, на конференции обсудили и практические инструменты. Цель — помочь работодателям адаптироваться к новому рынку труда, а соискателям — найти удобные форматы занятости и быстрее ориентироваться в меняющейся кадровой среде.