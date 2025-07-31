Новые пошлины для автовладельцев и мигрантов ввели в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повышает несколько действующих с 1 сентября. Документ размещен на официальном портале публикования правовых актов.

Пошлина за внесение изменений в выданный ранее ПТС — с 350 до 525, за получение нового — с 800 до 1200 рублей. Также увеличилась пошлина за выдачу свидетельства о регистрации авто: на пластиковой основе — до 4500 рублей, на бумажной — до 1500 рублей.

Кроме того, выдача водительского удостоверения на пластиковой основе теперь обойдется в 4000 рублей, за документ нового поколения придется отдать 6000 рублей.

Пошлина за выдачу госзнаков «Транзит» возрастет с 1600 до 2400 рублей, бумажных — с 200 до 300; за выдачу регистрационных знаков — с 2000 до 3000, на прицепы и мотоциклы — с 1500 до 2250.

Для усиления государственного контроля за миграционными потоками ввели пошлину за постановку на учет по месту пребывания лица без гражданства или иностранного гражданина — в размере 500 рублей, за продление срока пребывания — 1000.

Пошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства увеличилась с 420 до 1000 рублей. Также появится пошлина за переоформление или выдачу патента иностранцу — 4200 рублей. За его продление придется заплатить 4200 рублей, а за внесение правок в разрешение на работу или выдачу его дубликата — 2100 рублей.